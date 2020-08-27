إربد.. فرار مدعوين من حفل حناء بعد قدوم الأمن

احمد التميمي

اربد – تمكن عشرات المدعوين لحفلة حناء عريس في احد احياء مدينة اربد من الفرار بعد حضور عدد من الدورويات الامنية لمخالفتهم لامر الدفاع الذي يحظر اقامة اي تجمع يزيد عن 20 شخص.

ووفق مصدر امني ان احد الدوريات العاملة في الميدان شاهدت تجمعا كبيرا لمواطنين يحتفلون بحفل زفاف، مما اضطره الى الابلاغ عنهم واحضار قوة امنية اضافية للتعامل مع الحادثة الذي يعد اختراقا لامر الدفاع.

واشار المصدر انه وفور وصول القوة الامنية تمكن المدعوين من الفرار، فيما تم استدعاء منظمي الحفل وسيتم اتخاذ الاجراء الاداري بحقهم بعد تحويلهم للحاكم الاداري.