إربد: قضية للطعن بقرار شطب أسماء من سجلات “الخدمة المدنية”

أحمد التميمي

إربد– أوكل أكثر من 100 مواطن في إربد عدد من المحاميين لرفع قضية في المحكمة الإدارية العليا للطعن بقرار مجلس إدارة ديوان الخدمة المدنية، والقاضي بشطب أسماء من تجاوز عمره 48 سنة من سجلات الديوان.

وبحسب المحامين الدكتور محمد إبراهيم العزام وسلمان القرشي وعماد الربايعة أكدوا أن هناك تعسف في استخدام السلطة وهي مخالفة صريحة لنص الدستور الذي ينص على أن “الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات ” ومن ضمن الحق في العمل ، حسب المادة 23 في بندها الأول ” العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة أن توفره للأردنيين “.

وأشاروا إلى أن قرار مجلس الوزراء تضرر منه أكثر من 14 ألف مواطن كانوا قد تقدموا بطلبات توظيف لديوان الخدمة منذ سنوات ولم يتم توظيفهم.

ولفت إلى أن ما بين القضايا التي تم توكيل المحامين بها لمواطن بلغ من العمر 50 عاما ويحمل تخصص لغة انجليزية كان قد تقدم لديوان الخدمة المدني بعد تخرجه من الجامعة قبل 30 عاما ولم يفلح في الحصول على وظيفة وتم إلغاء طلبة في الديوان.

وقال أن هناك عشرات الطلبات المشابهة لهذا القضية وخصوصا من المتقدمين لديوان الخدمة المدنية من التخصصات الراكدة فالأولى أن يتم تامين الوظائف للمتقدمين بدلا من إلغاءها دون تامين البديل لهم.

وأكد العزام أن القضية التي تعتبر قضية رأي عام ستسجل خلال الأيام المقبلة في المحكمة الإدارية وخصوصا وان هناك العشرات من المواطنين يعتزمون رفع قضايا.

وجاء قرار استبعاد طلبات من بلغت أعمارهم 48 عاما فأكثر من مخزون الديوان يأتي وفقاً لأحكام المادة 44 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، وفق رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.

وأضاف الناصر خلال تصريحات صحفية سابقة ان عملية استبعاد الطلبات تعتبر تنظيمية، وذلك لغايات توحيد القاعدة العامة التي تحكم سن الترشح للوظائف الحكومية على النحو المعمول به منذ مدة طويلة في الترشيح لوزارة التربية والتعليم، والمحدد بـ (48) عاما، بهدف رفد الجهاز الحكومي بالكفاءات الشابة ورفع سوية أداء الموظف العام.

ويهدف القرار حسب الناصر إلى تقليل حجم التكدس في الطلبات حيث وصل مخزون الديوان إلى حوالي 400 ألف طلب، ولا تتجاوز نسبة المعينين عن 3% من المتقدمين سنويا، والى تشجيع الشباب للتوجه نحو الفرص البديلة التي توفرها القطاعات الأخرى والتي عملت الحكومة من خلال خططها ومشاريعها على دعمها للتخفيف من نسب البطالة بين الشباب.

Ahmad.altamimi@alghad.jo