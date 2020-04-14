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إربد.. كورونا تظهر في اليوم العاشر بعد 9 أيام متتالية بدون إصابات

منذ 19 دقيقة

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أحمد التميمي

إربد – قال رئيس لجنة الأوبئة في إربد الدكتور علي الزيتاوي، إنه تم تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد في إربد لسائق شاحنة قادم من احد الدول الخليجية منذ ٣ ايام .

وأشار إلى أن الإصابة تم اكتشافها من قبل لجنة الاستقصاء الوبائي التي قامت باخذ عينات عشوائية وظهرت نتائجها اليوم.

ولفت إلى أنه تم جميع العينات التي تم اخذها وكانت عددها ٢٦٠ عينة كانت سلبية باستثناء هذه الحالة التي كانت ايجابية.

يشار إلى أن محافظة إربد خلت خلال الأيام التسعة الماضية من أي إصابات بالفيروس، وكانت خالية في اليوم العاشرة حتى لحظة كتابة الخبر.

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