إربدالسلايدر الرئيسيمحافظات

إربد: لا إصابات بـ”كورونا” اليوم.. وارتفاع العينات السلبية إلى 84

منذ 16 دقيقة
فحص كورونا -تعبيرية

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

إربد- أعلن رئيس قسم الرصد الوبائي /مسؤول فرق الاستقصاء الوبائي في محافظة إربد الدكتور علي الزيتاوي اليوم، انه لم تسجل في اربد اي اصابة جديدة بفيروس كورونا حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.
وقال الزيتاوي لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان مجموع العينات التي ظهرت اليوم بلغ 84 عينة جاءت جميعها سلبية.
وبين الزيتاوي ان فرق الاستقصاء الوبائي عملت اليوم على جمع عينات من عائلتي واقارب سائقين من مدينة الرمثا كشف عن اصابتهما في مركز حدود العمري اثناء قدومها للاردن من احدى دول الخليج العربي. (بترا)

مقالات ذات صلة

عمال مياومية

أمر دفاع 9.. هل فوتت الحكومة فرصة نقل عمال المياومة من قطاع غير منظم إلى منظم؟

منذ 31 دقيقة

الملك يوجه للاستفادة من انخفاض أسعار النفط لتعزيز المخزون الاستراتيجي (صور)

منذ ساعة واحدة
كورونا يحول الحواضر الكبرى إلى مدن أشباح - أرشيفية

مدن ما بعد الوباء

منذ ساعة واحدة

استمرار سحب عينات من موظفي حدود العمري للكشف عن الكورونا

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock