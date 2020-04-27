إربد: لا إصابات بفيروس كورونا اليوم

إربد- قال مدير مستشفى الملك المؤسس الجامعي الدكتور محمد الغزو إنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في اربد حتى ظهر اليوم الاثنين.

واشار في تصريحات صحفية إلى انه لم تسجل ايضا أية حالة خروج من المستشفى اليوم، واستقرار الحالة الصحية للمصابين المتبقين في قسم العزل بالمستشفى، وهم عشر حالات.

وقال مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة اربد الدكتور قاسم المياس إن فرق التقصي الوبائي تقوم بجمع المزيد من العينات العشوائية والمنتقاة من الكوادر الصحية العالمة في المراكز الصحية التي باشرت منذ الامس باستقبال الاطفال حديثي الولادة لإجراء المسحة الثلاثية واعطاء المطاعيم الموسمية المعتمدة بأنواعها كافة للأطفال.

ولفت المياس إلى ان فرق الاستقصاء تستغل وجود أعداد من المراجعين للمراكز الصحية، وعددها 112 مركزا تنتشر في ألوية المحافظة لأخذ عينات عشوائية من المراجعين.-(بترا)