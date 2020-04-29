إربد: لا إصابات بكورونا اليوم.. وفحص مخالطي سائق الشاحنة غدا

إربد- قال مدير مستشفى الملك المؤسس الجامعي الدكتور محمد الغزو انه لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد في اربد حتى ظهر اليوم.

واوضح الغزو في تصريحات صحفية أن جميع نتائج العينات التي ظهرت اليوم جاءت سلبية.

وقال مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة إربد عضو اللجنة التنفيذية لإدارة خلية الأزمة الدكتور قاسم المياس إن العينات التي جمعت امس وارسلت إلى المستشفى بلغت 80 عينة.

ولفت إلى ان فرق الاستقصاء الوبائي ستبدأ صباح غد بجمع عينات جديدة لمخالطي سائق الشاحنة المصاب بفيروس كورونا، وعلى ضوء النتائج ستقرر اللجنة التنفيذية برئاسة محافظ اربد رضوان العتوم بشأن رفع الحظر الشامل عن الحي المفروض منذ ثلاثة اسابيع.-(بترا)