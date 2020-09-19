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إربد: لا إغلاق في مستشفى بسمة بعد إصابة طبيب بكورونا

منذ ساعتين

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أحمد التميمي
إربد – قال مدير مستشفى الأميرة بسمة في إربد الدكتور محمد بني ياسينأ إن فرق التقصي الوبائي بدأت صباح اليوم بسحب العينات من المخالطين لطبيب العظام المقيم المصاب بفيروس كورونا.
واكد بني ياسين أن الطبيب التحق في عمله في العيادات الخارجية والمستشفى منذ 3 أيام وخالط كوادر طبية وتمريضية وإدارية ومرضى.
وأشار إلى أن حالة الطبيب الصحية جديدة، وسيتم نقلة إلى مستشفى الأمير حمزة، مؤكدا أن الطبيب وأثناء فترة داومه كان ملتزما بارتداء الكمامات ومراعيا للاشتراطات الصحية.
وأكد بني ياسين بأنه لن يتم إغلاق أي مرفق بالمستشفى على خلفية الإصابة والاكتفاء بتعقيم الأماكن الذي دخلها الطبيب خلال مدّة داومه.
Ahmad.altamimi@alghad.jo

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