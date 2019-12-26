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إربد: لا انقطاعات مبرمجة للتيار الكهربائي في إقليم الشمال الجمعة

منذ 50 دقيقة

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أحمد التميمي

إربد- أوقف نائب مدير شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي كافة الانقطاعات المبرمجة التي تنفذها الشركة في مناطق مختلفة في إقليم الشمال غدا الجمعة.
وأكد التميمي أنه ونظرا للظروف الجوية السائدة قررت الشركة وقف تنفيذ المشاريع المتعلقة بالشبكة ووضع تحسينات عليها لحين استقرار الأجواء.
وأشار إلى أن الانقطاعات المبرمجة تعلن في وقت سابق لإعلام المشتركين بالانقطاعات وأخذ احتياطاتهم اللازمة، مؤكدا أن محافظات إقليم الشمال لم تشهد أي انقطاعات بالكهرباء خلال المنخفض الجوي باستثناء بعض الأعطال الفردية التي تعاملت معها كوادر الشركة وعالجتها بأسرع وقت ممكن.

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