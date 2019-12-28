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إربد: مجهولون يحرقون محولي “غاز إسرائيلي”

منذ ساعة واحدة

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احمد التميمي

اربد – تحقق الأجهزة الأمنية في اربد بقيام مجهولين باحراق محولين كهرباء تغذيان محطة الغاز القادم من الكيان الصهيوني في بلدة إبسر أبو علي غرب مدينة إربد الذي يمر بها الخط.

واشار المصدر ان محاولات سابقة باءت بالفشل لاحراق المحطة وقعت في وقت سابق، الا ان هذه المرة تمكن مجهولين من اشعال اطارات مطاطية تحت المولد مما تسبب بحرقه بالكامل.

وأوضح نائب مدير عام شركة كهرباء محافظة اربد المهندس بشار التميمي بخصوص خبر إحراق محولات كهرباء تغذي محطة الغاز في بلدة ابسر ابوعلي.

انه قد وردت ملاحظة لمركز الاتصال صباح يوم السبت عن حريق لكبل جهد متوسط ارضي يغذي محول توزيع في منطقة ابسر ابوعلي خاص بمشروع الغاز.

وعلى الفور بادرت الفرق الفنية بالتوجه إلى الموقع حيث تبين أن الحريق قد تضرر بانهيار العازليه على الكبل المغذي للمحول ودون حدوث أي انقطاع للتيار الكهربائي وقد قامت الفرق الفنية بصيانة العطل و اعداد محضر ضبط مشترك مع الجهات الأمنية تمهيدا لمخاطبة عطوفة المحافظ

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