إربد: مديريات تربية تؤجل امتحانات التعليم الإضافي

إربد- قررت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة تأجيل امتحانات المتقدمين للعمل على حساب التعليم الإضافي المنوي عقدها اليوم وغدا بسبب الظروف الجوية.

وقال مدير التربية الدكتور معن الشناق ، ان امتحانات اليوم الاربعاء سيتم عقدها يوم الاحد، فيما ستؤجل امتحانات يوم غد الخميس الى يوم الاثنين الموافق 22 شباط، مشيراً الى ان انعقاد الامتحانات الجديدة بنفس المكان بمدرسة دير ابي سعيد الاساسية للبنين الساعة التاسعة صباحاً .

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم للواء الاغوار الشمالية ان موعد عقد امتحانات التعليم الاضافي التي كان مقرراً عقدها اليوم الاربعاء تأجل الى يوم الاحد المقبل الساعة التاسعة صباحاً بمركز مصادر التعلم .

واعلنت مديرية التربية للواءي الطيبة والوسطية انه سيتم لاحقاً تحديد موعد جديد لامتحانات التعليم الاضافي المؤجلة. (بترا)