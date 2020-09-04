إربد: مصاب بـ”كورونا” شارك بالانتخابات داخلية في بلدة الطيبة

أحمد التميمي

إربد- باشرت فرق الاستقصاء الوبائي مساء الجمعة بسحب عينات لمخالطي مصاب وزوجته سجلت إصابتهما بشكل مؤكد، وفق مدير صحة إربد الدكتور رياض الشياب.

وقال الشياب إن فرق التقصي الوبائي ستكثف عملها في جمع العينات من مدينة الطيبة مركز لواء الطيبة لمخالطي المصاب وزوجته من الدرجات الأولى والثانية والثالثة كون المصاب الذي يقطن في إربد شارك بالانتخابات الداخلية التي جرت الجمعة الماضي في الطيبة لفرز مرشح اجماع لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر.

وأشار الشياب إلى أن مصدر العدوى للمصاب وزوجته معروف وهو ناجم عن مخالطته لأحد أقاربه الذي أعلنت إصابته في عمان مطلع الأسبوع الحالي وهو أيضا شارك بالانتخابات الداخلية في الطيبة.