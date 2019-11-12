إربد: معاقبة معلم ضرب طالبا على وجهه

أحمد التميمي

إربد- أوقعت مديرية تربية لواء المزار الشمالي في إربد عقوبة بحق معلم في مدرسة ارحابا الثانوية للبنين على خلفية ضربة لأحد الطلاب، وفق مدير التربية الدكتور حسين السعيدين.

واشار السعيدين إلى أن ولي أمر الطالب تقدم بشكوى رسمية للمديرية بتعرض ابنه في الصف السادس للضرب على الوجه من قبل المعلم، حيث تم متابعة الشكوى واتخاذ العقوبة اللازمة بحق المعلم ورفعها إلى الوزارة، مبينا أن العقوبة هي خصم يومين من الراتب.

واشار إلى أن حالة الطالب جيدة والتحق في صفه اليوم كالمعتاد، مؤكدا أن الوزارة ترفض بشكل قاطع معاقبة الطلاب بالضرب لكن الواقعة حصلت وتم اتخاذ الإجراء الازم.