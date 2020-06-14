ثقافة

إربد: معرض فني للأطفال بعنوان “في عنا فنان”

منذ ساعتين

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إربد- أقامت مبادرة تحدي أطفال العالم لفيروس كورونا، بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة إربد أول من أمس، معرضاً فنياً للأطفال بعنوان “في عنا فنان”، بإشراف وتنفيذ الفنانة التشكيلية رنا حتاملة. وقالت الفنانة الحتاملة، أمس، إن فكرة هذا المعرض تهدف إلى التعريف بشخصية الطفل الموهوب وتقديمه للجمهور عن طريق طرح أسئلة، يخبرنا من خلالها عن شغفه وحبه للفن، إضافة الى عرض أعماله للجمهور، وفتح باب التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم الدعم له من الآخرين.
وأضافت أن الطفل الموهوب يحتاج دائماً لمن يمنحه الأمان، مشيرة الى أنه حساس لما يدور حوله ويستطيع تخزين المشاهد والأصوات وكذلك المشاعر، وينبغي دعمه للتعبير بكل أدواته ولغاته عن مشاعره.-(بترا)

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