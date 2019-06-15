إربد: مناطق بلا مياه شرب منذ 3 أسابيع

احمد التميمي

إربد- شكا سكان في انحاء مختلفة في محافظة إربد، من عدم وصول مياه الشرب إلى منازلهم لمدة تزيد على 3 أسابيع، فيما يؤكدون انها حتى وان وصلت في بعض الأوقات فانها تصل ضعيفة ولا تلبي احتياجاتهم.

وقال المواطن علي الشرمان إنه يسكن هو وأكثر من 20 أسرة في منطقة بحوفا المزار الشمالي، مؤكدا أن المياه لا تصل بشكل منتظم لمنازلهم، وحتى ان وصلت فانها تصل ضعيفة لا تكفي احتياجاتهم.

وأشار إلى أن السكان في المنطقة لا يأخذون احتياجاتهم الكافية من المياه، جراء ضعف وصولها، بالإضافة إلى أن ساعات الضخ تكون قليلة، فالمنزل الواحد لا يتزود الا بمتر واحد من المياه أسبوعيا.

وأكد ان العديد من السكان يضطرون إلى شراء صهاريج مياه خاصة على حسابهم لسد احتياجاتهم من المياه.

وقال احمد العمري من سكان بلدة حبكا في المزار الشمالي، إن المياه كانت تصل بانتظام إلى منازل المواطنين في منطقة الحي الشرقي، بعد ان تم شبك انابيب المياه على خط انابيب مياه رئيس يتغذى من عجلون.

وأشار إلى انه وبعد شكاوى من سكان البلدة تم فصل خطوطهم وشبكهم على الخط القديم، مما تسبب بانقطاع المياه عن منازلهم وخصوصا وان منازلهم تقع في مناطق مرتفعة.

وطالب العمري بإعادة ربط خطوطهم على خط عجلون لحل المشكلة بشكل جذري، وخصوصا وان المياه لا تصلهم وان وصلتهم فانها تصل ضعيفة.

وطالب المواطن كارم القواسمة من سكان بلدة كفريوبا غرب اربد، بمعالجة مشكلة المياه في منطقة مسجد الأمام علي، مؤكدا ان المياه لم تصلهم منذ أكثر من 10 أيام، مما يضطرهم الى شراء صهاريج خاصه.

وأكد ان المياه كانت منتظمة وتاتي اسبوعيا الى منازلهم، إلا ان الوضع اصبح مأساويا خلال الاسبوع الماضي، مما يتطلب من المسؤولين الوقوف على المشكلة ومعالجتها.

بدوره، قال مدير مياه إربد منتصر المومني، إن المديرية ستتابع تلك الشكاوى لحين حلها ان وجدت، مشيرا إلى انه سيتم التأكد من المشكلة من خلال مراقبة برنامج الدور وارسال فرق فنية الى تلك المناطق للتاكد من وصول المياه من عدمه.

وأكد المومني، ان الوضع المائي في المحافظة جيد ما إذا قورن بالسنوات السابقة وتم انهاء العديد من البؤر الساخنة، التي كانت تعاني منها بعض المناطق منذ سنوات، وتم ايصال المياه اليها وحل المشكلة بشكل جذري من خلال تركيب خطوط جديدة واستبدال الخطوط القديمة بجديدة وغيرها من الإجراءات.