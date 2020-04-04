إربد: نتائج سلبية لـ 98 عينة مخالطة لطبيب الرمثا

احمد التميمي

اربد – أظهرت نتائج فحصوصات 98 عينة مخالطين لطبيب الرمثا بعد جمعها، من منطقة في مدينة إربد أنها سلبية (غير مصابين بفيروس كورونا المستجد)، وفق مسؤول ملف كورونا في الشمال الدكتور وائل هياجنة.

وقال الهياجنة إن فرق الاستقصاء الوبائي ما تزال تقوم بأخذ العينات من المنطقة؛ حيث تم جمع أكثر من ٧٠ عينة جديدة ستظهر نتائجها اليوم.

وأشار إلى أنه جمع عينات لأكثر من ٣٠ طفل كانوا راجعوا مستسفى الأميرة رحمة للأطفال وعالجهم الطبيب المصاب وستظهر نتائجهم اليوم.

وأشار إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي تنتشر في جميع مناطق المحافظة لجمع العينات من الأشخاص الذين خالطوا الأشخاص المصابين.

واكد الهياجنة أن الأمور تحت السيطرة، داعيا المواطنين إلى الالتزام في منازلهم لحين حصر جميع المخالطين.