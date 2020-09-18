إربد: نتائج فحوصات الكلب التي أعيد تكرارها سلبية

أحمد التميمي

إربد- أظهرت نتائج فحوصات عينات أحد الكلاب التي أعيد تكرارها في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي أنها سلبية (غير مصاب بفيروس كورونا)، وفق الطبيب البيطري المشرف على الكلب أمجد الزيود.

وأشار الزيود أنه وبناء على اختلاف النتائج ما بين المختبر الخاص والذي كان ايجابي ومختبرات الجامعة والذي كان سلبي فإنه تقرر إعادة الفحص مرة أخرى بعد أسبوع وسيتم حجر الكلب في المنزل لمدة أسبوع.

وأكد الزيود أن نتيجة الفحص لصاحب الكلب ظهرت ونتيجتها سلبية، لافتا إلى أن فرق التقصي الوبائي قامت بسحب عشرات العينات من الأشخاص الذين كانوا يترددوا على المنزل.

وأكد أنه لا يمكن نقل الكلب وحجرة في منطقة أخرى نظرا لعدم تأقلم الكلب للعيش إلا مع صاحبه وبالتالي يمكن أن يعرض حياته للخطر.

وأوضح الزيود أن سلبية العينة الثانية لا تلغي ضرورة التعامل احترازيا مع إيجابية العينة الأولى وفق البتروكول الصحي لحين أخذ عينة جديدة بعد أسبوع للتأكد من إصابته بالفيروس أم لا.