إربد.. نتائج فحوصات 100 شخص خالطوا المصابين بحفل الزفاف تظهر اليوم

أحمد التميمي

إربد- قال مدير مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي الدكتور محمد الغزو، اليوم الجمعة، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المستشفى وصلت إلى 68 حالة.

وأضاف الغزو لـ”الغد” أن “هنالك ١٧٠ عينة تم أخذها من الأشخاص المخالطين لحفل الزفاف في إربد من خلال لجنة استقصاء الأوبئة ونحن بانتظار نتائج ١٠٠ عينة اليوم، ما إذا كانت إيجابية أو سلبية”.

وبين أن الطفلة التي ولدت خلال عملية قيصرية في المستشفى أمس الخميس، من أم مصابة بالفيروس، سيتم إجراء فحص للتأكد من عدم إصابتها بالمرض حيث ستظهر النتائج خلال ساعات.

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