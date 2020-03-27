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إربد.. نتائج فحوصات 100 شخص خالطوا المصابين بحفل الزفاف تظهر اليوم

منذ ساعتين
إحدى كوادر قسم عزل كورونا في مستشفى الملك المؤسس (تصوير محمد مغايضة)

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أحمد التميمي

إربد- قال مدير مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي الدكتور محمد الغزو، اليوم الجمعة، إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المستشفى وصلت إلى 68 حالة.

وأضاف الغزو لـ”الغد” أن “هنالك ١٧٠ عينة تم أخذها من الأشخاص المخالطين لحفل الزفاف في إربد من خلال لجنة استقصاء الأوبئة ونحن بانتظار نتائج ١٠٠ عينة اليوم، ما إذا كانت إيجابية أو سلبية”.

وبين أن الطفلة التي ولدت خلال عملية قيصرية في المستشفى أمس الخميس، من أم مصابة بالفيروس، سيتم إجراء فحص للتأكد من عدم إصابتها بالمرض حيث ستظهر النتائج خلال ساعات.

اقرأ رابطاً ذي صلة: إجراء ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى الملك المؤسس وعزل الطفلة عن الأم

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