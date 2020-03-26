إربد: وزير الأشغال يوعز بإغلاق محال ويشيد بالإلتزام بتعليمات التسوق

إربد- الغد- تفقد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش، يرافقه محافظ اربد رضوان العتوم ومدير الشرطة العقيد عاهد الشرايدة اليوم الأربعاء، الأوضاع التموينية في أسواق اربد والرمثا وبني عبيد ومدى الالتزام بإجراءات السلامة العامة وتعليمات الحظر.

وقال العموش لوكالة الأبناء الاردنية (بترا) إن مدى الالتزام بالتعليمات والإجراءات المتبعة في الأوقات المسموح بها التسوق عكست تفهما واضحا من قبل المواطنين وقابلها التزام مماثل من أصحاب المنشآت والمحال التجارية ومراكز التسوق ومحال بيع الخضار والفواكه.

واطمأن العموش على كفاية المواد التموينية في أسواق اربد، مؤكدا أنه يوجد مخزون استراتيجي كاف وآمن، مشيدا بالتزام أبناء اربد في التقيد بالتعليمات بشكل يعكس مدى تفهمم واستجابتهم للإجراءات التي تهدف بالإساس لحمايتهم وتوفير السلامة العامة لهم بشكل متواز مع اتاحة الفرصة أمامهم للحصول على احتياجاتهم الضرورية والأساسية.

ودعا إلى عدم التهافت بشكل مبالغ فيه من البعض وعدم اللجوء إلى تخزين المواد التموينية بكميات كبيرة وضرورة التفكير بالغير لأن المواد متوفرة ولا خوف أو قلق من نفاذها، لافتا إلى ضرورة اتباع جميع إجراءات الوقاية والسلامة العامة أثناء التسوق بعدم التجمهر وترك مسافات أمان كافية والاهتمام بالتعقيم وارتداء الكمامات والكفوف وغيرها من أدوات السلامة العامة.

وأكد العموش: أن لا سبيل أمامنا إلا الالتزام بهذه الإجراءات حفاظا على سلامتنا وسلامة أبنائنا إذا ما أردنا مواجهة هذا الوباء وحسر انتشاره والسيطرة عليه”، مشيرا إلى أن القرارات الحكومية المنبثقة عن مركز إدارة الازمات تأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي تصلها وهي في حالة تقييم دائم وصولا لأنجع الوسائل والطرق التي تخفف على المواطنين وتحفظ ادامة تقديم مجموع الخدمات الأساسية لهم.

ونوه العموش بأن الاستهتار بهذه التعليمات والإجراءات يعتبر خسارة للاقتصاد الوطني ويلحق الضرر بالإمكانات المتوفرة والمقدرات التي وضعتها الحكومة لخدمة المواطن وصحته وسلامته كأولوية تتقدم على كل الأولويات.

واوعز بإغلاق بعض المحال المخالفة للتعليمات وغير المسموح لها بالبيع، لافتا إلى أن الاسعار في اربد ضمن المعدلات الطبيعية.