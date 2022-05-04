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إربد: وفاة عاملة وافدة تعرضت للدهس

8:41 م2022-05-04
جثة - (تعبيرية)

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إربد- توفيت عاملة وافدة اليوم الأربعاء، جراء تعرضها للدهس في منطقة الشعلة السياحية بلواء بني كنانة .
وبين مدير مستشفى اليرموك الحكومي الدكتور أحمد العكور، الذي أسعفت إليه العاملة، أنه أجريت لها التدخلات الطبية والتمريضية اللازمة لأنقاذ حياتها إلا أنها فارقت الحياة بسبب خطورة إصابتها.
وأوضح، أن الفتاة تعرضت للدهس من قبل مركبة “باص” كان يقل مجموعة من العاملات الوافدات بأحد مصانع مدينة الحسن الصناعية في رحلة سياحية لمنطقة الشعلة. (بترا)

8:41 م2022-05-04
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