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إربد: وقف العمل بغرامات “الأوتوبارك” لحين التأكد من قانونيتها

منذ ساعة واحدة

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أحمد التميمي

إربد – اكدت بلدية اربد الكبرى، في بيان صادر عنها اليوم، وقف فرض غرامات على المركبات التي تصطف في الشوارع المشمولة ضمن مشروع “الأوتوبارك” اعتباراً من صباح اليوم، بالإضافة لشطب جميع الغرامات السابقة التي فرضت على المواطنين.

وحسب البيان الصادر عن البلدية، فإن هذا القرار جاء عقب إجتماع ضم ممثلين عن البلدية وتجار المدينة وعقد مساء أمس السبت.

واكدت البلدية انها قامت بمخاطبة المستثمر للمشروع لإحضار ما يثبت قانونية هذه الغرامات قبل البدء بفرضها على المواطنين، مؤكدة بذات الوقت عزمها على “زيادة أعداد مراقبي السير في الشوارع المشمولة بالمشروع لمخالفة المركبات غير الخاضعة للاصطفاف القانوني”.

وختمت البلدية بيانها بالتأكيد على تمسكها بالمشروع، وعدم وجود نية لإلغائه مع الأخذ بملاحظات المواطنين والتجار، والعمل على تلافي اي سلبيات او اخطاء سابقة وان البلدية منفتحة على جميع الآراء وبما يخدم المصلحة العامة.

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