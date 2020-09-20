إربد: وقف بناء مخالف لتشابكه مع خطوط الكهرباء

إربد- الغد- أوقفت الأجهزة الأمنية حالة اعتداء ببناء مخالف لتشابكه مع خطوط كهرباء شبكات الجهد المنخفض المكشوفة في بلدة صما “غرب إربد” .

ووفق المكتب الإعلامي للشركة أن الكوادر الفنية ضبطت الحادثة التي تشكل خطورة على السلامة العامة للمواطنين وتضر بشبكات الشركة ولربما تحدث انقطاعات في التيار ما تطلب الاستعانة بالحاكم الإداري والأجهزة الأمنية لوقف الاعتداء.

وأكد انه في حال وجود مخططات هندسية لأبنية متعارضة مع الشبكات يتوجب مراجعتها لتدارس الحلول الفنية المتصلة بتعديل البناء أو مسير الشبكات.