إربد: يوم وطني للمتقاعدين العسكريين بمناسبة مئوية الدولة

عمان – أقام تجمع إربد للمتقاعدين العسكريين، يوم أمس الأربعاء، في مركز إربد الثقافي، يوماً وطنياً بعنوان “وطن النشامى”، بمناسبة مئوية الدولة الأردنية، بحضور عدد من المتقاعدين العسكريين والفعاليات الشعبية.

وقال رئيس التجمع العميد المتقاعد محمد مناجرة في بداية الحفل إنه يجب علينا أن نقف وقفة إجلال وإكبار لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، فمنذ الخطوات الأولى لتأسيس هذه الدولة كان للقوات المسلحة الدور الأساسي في إرساء القواعد الثابتة والمساهمة الفاعلة في البناء والتطور والازدهار، مشيراً إلى أن القوات المسلحة هي السند القوي ومصدر ثقة وطمأنينة الوطن والمواطن في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة.

وأكد أن المتقاعدين العسكريين باقون الأوفياء المخلصين للقائد والوطن وللقوات المسلحة والرديف والسند للجيش العربي والأجهزة الأمنية، وسداً منيعاً في وجه كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني.

واشتمل الاحتفال على فقرات فنية وعروض مسرحية وقصائد وطنية تغنت بالوطن والملك، إضافة إلى معرض للصور أقامته مديرية التوجيه المعنوي يوثق مراحل تأسيس وتطور المملكة والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي منذ الخطوات الأولى للتأسيس، مروراً بمراحل التطور والتحديث ووصولاً إلى مائة عام من عمر المملكة، وما تشهده حالياً من تقدم وازدهار.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم عدد من المتقاعدين العسكريين. بترا