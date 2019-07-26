إربد.. 100 طالب من مدرسة واحدة حصلوا على معدلات فوق الـ90

أحمد التميمي

إربد- حصل نحو 100 طالب من المدرسة النموذجية التابعة لجامعة اليرموك في إربد على معدلات فوق الـ90 بامتحان الثانوية العامة التوجيهي التي أعلنت نتائجها أمس الخميس.

وحصل الطالبان سعد خميس، ونضال الابراهيم على معدل (99.5)، فيما بلغ عدد الطالبة الذين حصلوا على معدل 99 فأكثر 16 طالبا وطالبة، وعلى معدل (95- 98.9) 49 طالبا وطالبة، وعلى معدل (90_94.9) 32 طالبا وطالبة.

وأشار مدير المدرسة الدكتور علي العمري إلى أن طلبة الثانوية العامة في المدرسة والبالغ عدد المستكملين منهم 144 طالبا وطالبة قد حققوا نتائج متميزة في امتحانات هذه الدورة.

وتاليا اسماء الطلبة الذين حصلوا على معدل 90% فما فوق:

سعد رضوان اسماعيل خميس 99.5

مناف نضال طالب الابراهيم 99.5

زينه محمد يوسف خصاونه 99.4

عبدالكريم خلدون عبدالكريم القضاه 99.4

معتصم وصفي محمد عقيل 99.4

زيد محمد علي خليل شخاتره 99.3

ساره عبد السلام عمر الرجوب 99.3

محمد وهيب محمد المنصور 99.3

سجود خالد محمود القاعود 99.2

عبد الله محمد مبارك البطاينه 99.2

اسحار نبيل محمد الاخرس 99.1

ندى هاني عبد الله الطعاني 99.1

يارا مهند احمد ملكاوي 99.1

بسام صالح بسام حجازي 99

عبد الله بسام محمد الجبالي 99

هبه رياض سالم عبابنه 99

امين عزام علي عنانزه 98.7

دارين محمد نزار خالد الخطيب التميمي 98.6

يقين احمد هليل الخالدي 98.6

مؤمن محمد فريوان الصالح 98.5

سالم غازي راجي قسايمه 98.4

محمد فيصل ابراهيم الحموري 98.2

يارا احمد صالح كساسبه 97.9

حسن فهد حسن عوض 97.8

حمزه محمد مرزوق بخيت 97.8

رزان نائل عبد الله عبيدات 97.8

احمد محمد احمد كوفحي 97.7

محمد خلدون عبد الكريم القضاه 97.6

شهد عمر عقاب سرحان 97.5

حسام ماهر اسعد السعيد 97.4

شادن سفيان حسين طشطوش 97.4

محمد معتصم سالم ابو دلو 97.4

جود محمد عبد الله غرايبه 97.3

زينب معارف يوسف الزعبي 97.3

احمد موسى عرفات حمدان 97.2

الاء هادي محمد طوالبه 97.2

عمر يوسف محمود فرغل 97.2

احمد كمال محمد بدوي 97.1

اسامه محمد احمد بني ارشيد 97.1

مالك فهمي احمد ابوالرب 97.1

محمد عبد الرؤوف محمد الديري 97.1

اليسار محمد سالم موسى 96.9

صهيب محمد توفيق البطاينه 96.9

محمد وجدي عبد الحميد مساعده 96.9

يحيى زكريا شنوان البشايره 96.9

جنى اسامه خالد نصير 96.8

يارا عمر ابراهيم الجمل 96.7

عمار اياد ذيب حمزه 96.6

اروى ابراهيم محمود المخادمه 96.5

بيان هادى سامي الزعبي 96.5

استبرق محمد سلامه الحراحشه 96.3

اشرقت خالد جودت عبابنه 96.2

اكرم خليل علي الخصاونه 96.2

يامن خالد عوض علاونه 96.2

محمد علي احمد البركات 96

منير “محمد امين” “ضيف الله” الرواقه 96

يمان خليل مصطفى المطالقه 95.8

خالد سليمان محمد قزاقزه 95.7

عمر عماد فايز الفقهاء 95.7

ابهى ابراهيم محمود المخادمه 95.3

الحوراء موفق احمد البطاينه 95.3

يمامه احمد عبد الله الرحيل 95.3

اصيل فاضل محمود غرايبه 95.2

اسيل عصام ابراهيم الوديان 94.9

محمد عبد الحميد احمد المحسن 94.9

محمد عيسى محمد هويدي 94.9

دانا حسن محمد العيسى 94.8

علياء عبدالله حسين عبيدات 94.5

هاشم ايمن حسين المنسي 94.1

وليد خالد علي جرادات 93.7

عبد الرحمن محمد حسين بطاينه 93.5

لارا تيسير سليم الخديوي الزعبي 93.5

محمد عاصف خليل القرم 93.2

لينه زكريا محمد شهاب 93.1

لانا خالد فياض العزي 93

محمد مصطفى ماجد اعيده 93

محمد عمر محمد محافظه 92.8

تالا نديم ابراهيم شبيب 92.5

رهف محمد احمد جرادات 92.5

لجين جهاد واصف خليفات 92.5

ديما عمران محمد القضاه 91.9

زيد محمد علي المومنى 91.5

عمران محمد عبد الرحمن طوالبه 91

كنده محسن حسين ابو هيفا 90.8

اشراق ماجد عوده الجراح 90.6

عبد الله محمد عبد الله الجمل 90.6

خالد نضال محمود الطعاني 90