إربد: 11 إصابة كورونا فقط ما تزال في مستشفى الملك المؤسس

احمد التميمي

إربد -ما تزال 11 اصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج في مستشفى الملك المؤسس من اصل 105 حالات ادخلت المستشفى منذ بداية الازمة، وفق مدير المستشفى الدكتور محمد الغزو.

وقال الغزو، ان حالة المصابين في المستشفى مستقرة ويتلقون العلاج، مشيرا الى انهم سيغادرون المستشفى تباعا خلال الايام المقبلة.

واشار الى ان 4 حالات غادرت امس المستشفى، فيما يتوقع اليوم مغادرة 3 حالات جديدة بعد ان تماثلت للشفاء.

بدوره، اعلن رئيس قسم الرصد الوبائي، رئيس فرق الاستقصاء في مديرية صحة محافظة اربد الدكتور علي الزيتاوي ان الاصابة الجديدة بفيروس كورونا والتي سجلت في اربد امس هي لأحد اقرباء سائق الشاحنة في منطقة الحي الشمالي بإربد.

وقال الزيتاوي ان جميع العينات التي ظهرت نتائجها حتى مساء امس جاءت سلبية باستثناء هذه الحالة، مشيرا الى ان نتائج العينات التي جمعتها فرق الاستقصاء ستظهر نتائجها تباعا.

واشار الى ان فرق الاستقصاء قامت باعادة الفحص لأقرباء السائق بعد 14 يوما من الفحص وكانت جميع النتائج سلبية باستثناء حالة واحدة ايجابية.

ولفت الزيتاوي، الى ان فرق الاستقصاء الوبائي ستستمر بممارسة عملها، وهي ستكون على نطاق اوسع اليوم، داعيا الى الالتزام بالتباعد الاجتماعي في كل الظروف والاحوال، والتخلي عن الكثير من العادات والممارسات التي تعود عليها المواطنون في الشهر الفضيل، الى جانب التركيز على ارتداء الكمامات والكفوف واستخدام المعقمات لدعم الخطط والجهود الرامية الى انجاح مرحلة احتواء الوباء على المستوى الوطني، وهو ما يتطلب تضافر الجهود وتعاون الجميع.