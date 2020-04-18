إربد: 15 ألف محل تنتظر افتتاحها قبل رمضان لتعويض خسائر “كورونا”

أحمد التميمي

إربد – دعا رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة الحكومة الى الاسراع في اتخاذ قرار بفتح جميع المحال التجارية غير التموينية والبالغ عددها زهاء 15 الف محل قبل فوات الاوان، لتمكين التاجر من تجهيزها قبل حلول شهر رمضان لتعويض خسائر ازمة كورونا.

وقال الشوحة لـ”الغد” ان الفرصة ما تزال قائمة لتعويض ما تسببه قرار اغلاق المحال التجارية منذ ما يقارب الشهر، لافتا الى ان ذروة الموسم تبدأ في منتصف شهر رمضان، لاسيما وان المواطنين يقومون بداية شهر رمضان بالتوجه الى محال المواد التموينية لشراء احتياجاتهم وتلك المحال غير مشمولة بقرار الاغلاق.

واشار الشوحة، ان الغرفة وبالتنسيق مع غرفة تجارة الاردن وضعت العديد من الاقتراحات للعودة بشكل تدريجي لفتح جميع المحال المغلقة ضمن شروط صحية مشددة، تمنع الازدحام والتدافع على المحال والالتزام بشروط التباعد الآمنة.

ودعا الشوحة، الى اعطاء اصحاب المحال التجارية المسجلين في غرفة التجارة تصاريح مرور عن طريق وزارة الصناعة والتجارة للذهاب الى محالهم الاسبوع الحالي بمركباتهم لتفقدها وتزويدها باحتياجاتها دون ان يكون هناك بيع للمواطنين.

واشار الى ان العديد من التجار يقطنون في القرى وهي بعيدة عن مدينة اربد زهاء 25 كيلو مترا ولا يستطيعون الذهاب الى محالهم مشيا على الاقدام.

وأكد الشوحة، ان معظم محال الملابس كانت قد استوردت بضائعها من الخارج وموجودة في مخازنها، فيما البعض الآخر بانتظار قرار السماح لهم بالتخليص عليها، داعيا الحكومة الى اعطاء تصاريح مؤقتة للتجار لمتابعة بضائعها والموجودة في الجمارك.

وقال ان جميع القطاعات التجارية في الاردن قد تضررت بسبب كورونا، وما قامت به الحكومة من اجراءات جاءت لحماية صحة الاردنيين في ظل تفشي الوباء بشكل كبير في دول العالم.

واوضح الشوحة، ان برنامج الحماية الذي اعلنت عنه الحكومة لتعويض عمال المياومة جيد، الا ان المطلوب ان يشمل التعويض اصحاب المحال التجارية، وخصوصا وان العشرات منهم غير مسجلين بالضمان.

وطالب الحكومة بإيجاد آلية لإعفاء التجار من الإيجارات الشهرية خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وإعفائهم من فواتير الكهرباء والمياه ورسوم رخص المهن والضرائب، وخصوصا وان المحال مغلقة منذ شهر.

واشار الشوحة الى آلاف التجار اصبحوا الآن بلا مصدر دخل يمكنهم من تسديد التزامات أسرهم، مشيرا الى ان عدد المنشآت التجارية المسجلة في الغرفة حوالي 15 الف منشأة.

واكد ان العديد من التجار اصبحوا غير قادرين على دفع اجرة منازلهم في ظل الأوضاع الراهنة وبالتالي يجب على الحكومة تسريع إيجاد حل لمشاكلهم منعا لتفاقم المشكلة.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، قال إن القطاع الصناعي يعمل الآن بنسبة 60 %، وستصل القدرة الانتاجية له خلال اسبوعين إلى 90 %، مبينا ان القطاعات الانشائية ستعمل خلال الاسبوع القادم او الذي يليه.

وقال العضايلة، خلال ندوة حول الادارة النموذجية الأردنية لأزمة فيروس كورونا التي نظمتها جامعة عمان العربية عن بعد، وادارها رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي، إن الاسبوع القادم سيصار إلى فتح محافظات الجنوب والمقصود داخل المحافظة، وحتى بعض المناطق في الشمال سيتم فتحها رويدا رويدا وخصوصا في المناطق التي لا توجد فيها اصابات، مبينا ان المؤسسات سيسمح لها بالعمل، ضمن معايير صحية صارمة تضعها وزارة الصحة ولجنة الاوبئة، حيث يتوقع أن تعمل 80 % من المؤسسات خلال أسابيع.

وقال إن المطلوب أن” نتأقلم مع هذا الوضع، والتأقلم لا يعني حظرا شاملا، لكن ان نعود للعمل ضمن معايير صارمة، وان نغير من عاداتنا من اجل سلامة الجميع”.