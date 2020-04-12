إربد: 20 فرقة تقصي وبائي تجمع عينات عشوائية لفحصها

احمد التميمي

اربد- قال مدير صحة اربد الدكتور قاسم مياس إن زهاء 20 فرقة تقصي وبائي انطلقت صباح اليوم لجميع المناطق في محافظة اربد لجمع عينات عشوائية لفحصها من فيروس كورونا.

وأضاف المياس لـ”الغد” أن الفرقة تضم 4 من الكوادر الطبية تقوم بجمع عينات عشوائية من العاملين في المحال التجارية المستثنية من قرار الإغلاق للتأكد من خلوها من الفيروس.

وأشار إلى أن معدل ما سيجمعه تلك الفرق تتراوح ما بين 250 – 300 عينة عشوائية، سيتم فحصها في المختبرات المتخصصة.

وأكد أن جميع العينات التي تم جمعها خلال الأيام الماضية كانت سلبية غير مصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أن الفرق الاستقصائية مستمرة في عملها لحين التأكد من خلو المحافظة من هذا الوفاء.

وأشار إلى أن فرق الاستقصاء تقوم بجمع عينات عشوائية من داخل مخيمي اربد والشهيد عزمي المفتي.

ولفت إلى أن فرق الاستقصاء الوبائي قامت أيضا بجمع عينات من المناطق التي تم عزلها في اربد وهي (ايدون والصريح والحصن وجحفية وحبكا وسوم) للتأكد من خلوها تماما من الفيروس.

وأكد مياس أن نتائج الفحصوصات المخبرية التي تم جمعها أمس كانت سلبية، مشيرا إلى انه ولليوم الثامن على التوالي لم تسجل المحافظة أي حالات جديدة بالفيروس.

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