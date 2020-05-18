إربدالسلايدر الرئيسيكورونامحافظات

إربد: 250 عينة سلبية لمخالطي طبيب

منذ 3 ساعات

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

احمد التميمي
اربد – أظهرت نتائج فحوصات لـ 250 عينة تم سحبها من مخالطي طبيب مستشفى الأميرة بسمة في اربد انها سلبية، وفق مصدر طبي.
واشار المصدر لـ”الغد” اليوم الاثنين، انه تم الانتهاء من سحب العينات من مخالطي الطبيب سواء من الكوادر الطبية والتمريضية وكانت نتائجهما سلبية.
ولفت المصدر الى انه اخذ عينات من الطبيب وموظفة السجل بعد ١٠ ايام من العينة القديمة لتظهر النتيجة سلبية بعدما كانت ايجابية.
واكد المصدر ان الطبيب الان في اجازة لمدة ١٤ يوما ويخضع لعملية حجر منزلي وحالته الصحية مستقرة.
واشار الى ان هناك العديد من المصابين الذين تماثلوا للشفاء بعد اجراء الفحص بعد ١٠ ايام كانت سلبية، مؤكدا ان المريض يتماثل من فيروس كورونا حسب مناعة جسمة.
وقال ان عدد الاصابات المؤكدة الموجودة في مستشفى الملك المؤسس استقرت على ٥٤ حاله وحالتهم العامة مستقرة.
واشار المصدر الى ان محافظة اربد لم تسجل لليوم الثالث على التوالي اي اصابات بالفيروس بعد ظهور نتائج اكثر من ٢٥٠ عينة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

كفافي: الإمتحانات النهائية للمتطلبات الإجبارية تسير بشكل ممتاز وبنسبة 94%

منذ 12 دقيقة
جامعة اليرموك

ترقيات أكاديمية في جامعة اليرموك (أسماء)

منذ 16 دقيقة

وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية خلال الأسبوع الثاني من آيار

منذ 21 دقيقة
من المستحيل أن تحصل الإصابة مجددا بفيروس كورونا في جسم الإنسان بعد التماثل للشفاء بشكل كامل.

جرش: عزل حي بظهر السرو بسبب كورونا

منذ 30 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock