إربد: 250 عينة سلبية لمخالطي طبيب

احمد التميمي

اربد – أظهرت نتائج فحوصات لـ 250 عينة تم سحبها من مخالطي طبيب مستشفى الأميرة بسمة في اربد انها سلبية، وفق مصدر طبي.

واشار المصدر لـ”الغد” اليوم الاثنين، انه تم الانتهاء من سحب العينات من مخالطي الطبيب سواء من الكوادر الطبية والتمريضية وكانت نتائجهما سلبية.

ولفت المصدر الى انه اخذ عينات من الطبيب وموظفة السجل بعد ١٠ ايام من العينة القديمة لتظهر النتيجة سلبية بعدما كانت ايجابية.

واكد المصدر ان الطبيب الان في اجازة لمدة ١٤ يوما ويخضع لعملية حجر منزلي وحالته الصحية مستقرة.

واشار الى ان هناك العديد من المصابين الذين تماثلوا للشفاء بعد اجراء الفحص بعد ١٠ ايام كانت سلبية، مؤكدا ان المريض يتماثل من فيروس كورونا حسب مناعة جسمة.

وقال ان عدد الاصابات المؤكدة الموجودة في مستشفى الملك المؤسس استقرت على ٥٤ حاله وحالتهم العامة مستقرة.

واشار المصدر الى ان محافظة اربد لم تسجل لليوم الثالث على التوالي اي اصابات بالفيروس بعد ظهور نتائج اكثر من ٢٥٠ عينة.