إربد.. 3 إصابات جديدة بـ”كورونا” نتيجة مخالطة سائق الشاحنة

احمد التميمي

اربد – كشف رئيس لجنة الاوبئة في اربد الدكتور علي الزيتاوي عن تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا وهم عائلة سائق الشاحنة المصاب القادم من احدى الدول الخليجية قبل ٥ ايام وتم اكتشافه اليوم في اربد.

واشار الزيتاوي الى ان نتائج العينات التي تم جمعها من المخالطين من البنايات السكنية ظهرت قبل قليل، وكانت نتائجها ايجابية لـ3 من عائلته وستعلن بشكل رسمي غدا بعد استكمال فحص جميع العينات التي تم جمعها اليوم.

وقال الزيتاوي ان سائق الشاحنة دخل الاردن برا بتاريخ 9/4/2020 قادما من احدى دول الخليج دون اجراء الحجر الصحي لمدة 14 يوما ودون اخضاعة لفحص كورونا.

وحسب الزيتاوي، فإن المعلومات التي ادلى بها المصاب تشير الى انه خالط زهاء 40 شخصا من مجاوريه من البنايتين السكنتين، حيث تم اخذ 12 عينة من مخالطين له وستستكمل الفرق الوبائية جمع العينات من جميع الاشخاص المخالطين له.

ولفت الى انه تم اكتشاف الحالة بعد عزم السائق الذهاب للعمل الى احد الدول وتم الطلب منه اجراء فحص الكورونا لتظهر النتيجية اصابته بالفيروس.

واشار الى ان السائق وهو خمسيني وتم عزله صحيا في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي وحالته جيدة، مؤكدا ان السائق لم يظهر علية اعراض بالاصابة.

ولفت الى ان السائق وخلال تواجدة مدة 3 ايام في اربد خالط العشرات من الاشخاص وستقوم فرق الاستقصاء الوبائي باخذ العينات من المنطقة بعد ان تم عزلها.