إربد: 300 طالب يمتنعون دخول مدرستهم احتجاجا على نظام الفترتين

احمد التميمي

اربد – امتنع زهاء 300 طالب يدرسون بالفترة المسائية بمدرسة مرحبا الثانوية للبنين في ديرابي سعيد عن الدخول الى الغرف الصفية، احتجاجا على نظام الفترتين.

وطالب الطلبة مديرية تربية لواء الكورة باعادة الدوام للفترة الصباحية كما كان في السابق وايجاد حل لمشكلة مدرسة مرحبا الاساسية التي تم نقلها طالباتها الى مدرسة الذكور للدوام في الفترة الصباحية.

وحسب عدد من الطلبة الى انهم يضطرون للوصول الى منازلهم في ساعة متاخرة في الفترة المسائية وخصوصا مع التوقيت الشتوي، اضافة الى ان اولياء امورهم يضطرون الى استئجار باصات خصوصي لايصالهم الى المدرسة في المساء.

وقال اولياء الامور ان الدوام في الفترة المسائية بدا يؤثر على تحصيلهم العلمي في ظل عدم قدرة الطالب بالدارسة المنزلية في الفترة المسائية، الامر الذي يتطلب اعادة التدريس في الفترة الصباحية.

وكانت مديرية تربية الكورة اخلت بناء مدرسة مرحبا الاساسية للبنات العام الماضي بعد ظهور تشققات في الجدران وهبوط العام الدراسي الماضي.

واشار مصدر في تربية لواء الكورة الى ان المديرية اقترحت على اولياء الامور انذاك بنقل الطالبات الى مدرسة السمط الاساسية للبنات والدوام صباحا بالتزامن مع طالبات السمط، بحيث يتم تقسيم المدرسة بشكل يحقق متطلبات العملية التعليمية وان تشغل كل مدرسة جناح نظرا لاتساع مباني المدرسة، الا ان الاهالي رفضوا لبعد المدرسة كيلومتر.

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