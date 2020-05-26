إربد: 400 مركبة تدريب سواقة ما تزال متوقفة وأصحابها يشكون أوضاعهم

أحمد التميمي

إربد – ما تزال 400 مركبة تدريب سواقة في اربد متوقفة عن العمل، منذ ما يقارب الـ3 أشهر التزاما بأوامر الدفاع، رغم عودة معظم القطاعات للعمل، وهو ما أدى إلى تردي اوضاع اصحابها، ووضع مستقبلهم في مصير مجهول.

وعلاوة على مطالبة اصحاب هذه المركبات بالسماح لهم بالعمل، طالبوا بإعفائهم من رسوم الترخيص والمهن لهذا لعام، وخصوصا وأن فترة ترخيص اغلب مركباتهم انتهت أثناء فترة الحظر.

وقال عماد الهامي صاحب مركبة تدريب سواقة، انه متوقف عن العمل منذ ما يقارب 3 أشهر، مشيرا إلى أن استمرار وقف العمل بهذا القطاع يعني من المؤكد الحجز على مركبته لصالح البنك، لاسيما وانه ملتزم له بأقساط شهرية تبلغ 200 دينار، ولا يدري من اين سيقوم بتسديدها.

وأكد الهامي، أن مصدر دخله الوحيد هو العمل على سيارة التدريب، لافتا إلى انه تقدم إلى منصة عمال المياومة من اجل الحصول على دخل، إلا انه ولغاية الآن لم يصرف له أي مبلغ مالي.

وبرأي الهامي فإن قطاع تدريب السائقين لا يشكل خطورة على المواطنين، وانه لا يوجد فيه أي تجمعات عكس القطاعات الأخرى التي تم فتحها.

وطالب صاحب مركز تدريب عبد الرزاق البلعاوي، الحكومة بفتح هذا القطاع حتى يتمكن من الإيفاء بالتزاماته الشهرية للبنوك، مؤكدا أن جميع القطاعات قد فتحت باستثناء هذا القطاع.

وأشار البلعاوي، إلى أن أصحاب السيارات يمكنهم الالتزام والتقيد بتطبيق شروط الصحة والسلامة العامة، من ارتداء الكمامات وغيرها، مستغربا السماح لجميع وسائط النقل العام بالعمل باستثناء هذا القطاع.

وقال البلعاوي، إن هذا القطاع يشغل مئات الأشخاص الذين تضرروا بسبب جائحة كورونا، إضافة إلى انه يعيل مئات الأسر التي تقطعت بهم السبل خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأشار صاحب مركز تدريب سواقة في اربد بسام الشمالية، إلى وجود أكثر من 26 مركز تدريب في اربد يعمل بها أكثر من 400 سائق، مؤكدا أن السائقين باتوا بلا مصدر دخل خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وأكد الشمالية، أن هناك العديد من المكاتب تم الحجز علي مركباتها لعدم قدرتهم على تسديد المبالغ المترتبة عليها جراء وقف عملهم خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى وجود التزامات شهرية مترتبة على أصحاب المراكز، ومنها أجور مكاتب وكهرباء ومياه وأقساط شهرية للبنوك وغيرها.

وطالب الشمالية بالسماح للعمل في هذا القطاع، خاصة وأن موسم عمل سيارات التدريب هو 6 أشهر في السنة في فصل الصيف، لافتا إلى أن فصل الشتاء يعد ركود بالنسبة لهذا القطاع.

وأوضح أن وقف العمل لمدة 3 أشهر تسبب بخسائر فادحة للمراكز وأصحاب السيارات، وخصوصا وانه لا يوجد هناك أي مصدر دخل بديل.

وطالب الشمالية بإعفاء مراكز التدريب والسيارات من رسوم الترخيص ورسوم المهن لهذا العام، نظرا لقرب انتهاء الموسم، وخصوصا وان موسمهم يبدأ بشهر 3 وينتهي بشهر 9.

وأكد الشمالية أن أصحاب المراكز والسيارات يعيلون أسرا كبيرة وغالبيتهم مستأجرون، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم خلال الأشهر الماضية.

بدورة، قال مصدر حكومي، أن استئناف العمل بهذا القطاع مرتبط بقرار من إدارة الأزمات، مؤكدا أن الحكومة تدرس خلال الأيام المقبلة فتح جميع القطاعات، التي لا تشكل خطر على الصحة والسلامة العامة، والتي لا تسهم في انتشار وباء كورونا.