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إربد: 5 الآف عينة كورونا بانتظار نتائجها منذ أسبوع

منذ 37 دقيقة

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أحمد التميمي
إربد – اكثر من 5 الآف عينة كورونا سحبت من المخالطين للمصابين في محافظة اربد من اكثر من 7 أيام وأرسلت للمختبرات المركزية في عمان ولم تظهر نتائجها لغاية الآن، وفق مصدر طبي.
وحسب المصدر أن تأخر نتائج العينات أسفرت بحالة من الإرباك لفرق التقصي الوبائي في المحافظة في ظل عدم معرفتهم بنتائج تلك العينات.
واشار المصدر الى ان نتائج العينات التي تظهر ويتم اعلانها خلال الايام الماضية تم اجرائها في مختبرات مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي وهي عينات لمخالطين مصابين من الدرجة الاولى.
واكد ان استمرار تأخر ظهور العينات من شانه تزايد اعداد اصابات كورونا في المحافظة في ظل عدم التزام المخالطين للمصابين والتي لم تظهر نتائجهم منذ اسبوع بالعزل المنزلي.
واشار المصدر الى ان فرق التقصي الوبائي تعمل على سحب العينات من المخالطين للمصابين بالدرجة الاولى، فيما يقتصر سحب العينات العشوائية في حدودها الدنيا.
ولفت الى ان فرق التقصي الوبائي كانت تقوم يوميا بسحب اكثر من 800 عينة يوميا، الا ان تأخر ظهور النتائج تسبب بانخفاض السحب اليومي الى اقل من 500 عينة.
واكد المصدر على ضرورة ايجاد مختبر مركزي في محافظة اربد ويخدم محافظات الشمال لتخفيف الضغط على المختبرات المركزية في عمان.
وكانت فرق التقصي الوبائي في محافظة اربد سحبت ما يزيد عن 150 الف عينة منذ بداية جائحو كورونا، فيما زادت عدد الاصابات في المحافظة عن 400 اصابة.

Ahmad.altamimi@alghad.jo

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