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إربد: 64 عينة سلبية لمخالطي سائق الشاحنة

منذ 51 دقيقة

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إربد- قال رئيس قسم الرصد الوبائي/ رئيس فرق الاستقصاء الوبائي في محافظة إربد الدكتور علي الزيتاوي، إن 64 عينة لمخالطي سائق الشاحنة في الحي الشمالي من مدينة إربد، جمعت خلال اليومين الماضيين، جاءت جميعها سلبية.
واشار الزيتاوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، الى أن فرق الاستقصاء الوبائي تعمل على جمع المزيد من العينات على مستوى محافظة إربد، حيث جمعت يوم أمس 70 عينة من كوادر صحية وفنية وعاملين في المراكز الصحية التي تقدم الخدمة للمواطنين وبعض المراجعين.
واضاف إن الفرق الاستقصائية ستواصل عملها من أجل الوصول إلى أعلى معدل عينات يمكن جمعه ضمن الجهود الرامية لمكافحة هذا الوباء.-(بترا)

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