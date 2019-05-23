إربد: 8 أعضاء يتراجعون عن استقالاتهم من الهيئة الإدارية لاتحاد الجمعيات الخيرية

أحمد التميمي

اربد – تراجع 8 اعضاء مستقيلين من اصل 12 من الهيئة الادارية لاتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة اربد عن استقالاتهم اليوم الخميس رسميا، وفق الناطق الاعلامي باسم اتحاد الجمعيات الخيرية باربد لينا وحشة.

واشارت الى انه تم التقدم بالتراجع عن الاستقالة للاتحاد االذي بدوره رفعها الى مديرية التنمية الاجتماعية باربد وتم تسليمها للوزارة.

وقالت ان الاتحاد ينتظر الان النظر بهذا الأمر من قبل وزيرة التنمية صاحبة القرار والصلاحية بذلك من اجل البت فيه سواء بقبول التراجع عن الاستقالات من عدمه .

واكد مصدر في وزارة التنمية الاجتماعية انه تم تحويل الاستقالات وكتب التراجع عنها بشكل رسمي للدائرة القانون بالوزارة صاحبة القرار للفصل فيها.

وقدّم 8 اعضاء من الهيئة الادارية لاتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة اربد استقالتهم الاثنين بعد اسبوعين من فوزهم بالانتخابات لخلافات بينهم.

وعزا بعض المستقيلين اسباب استقالتهم الى خلافات مع رئيس الاتحاد اثناء مناقشة بند اوضاع الجمعيات في اربد والقضايا الادارية والضائقة المالية التي يمر بها الاتحاد.