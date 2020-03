إرتفاع عدد لاعبي “NBA” المصابين بفيروس كورونا

لوس انجليس – ارتفع عدد لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين المصابين بفيروس كورونا المستجد الى ثلاثة، وذلك بانضمام لاعب ديترويت بيستونز كريستيان وود الى الفرنسي رودي غوبير وزميل الأخير في يوتا جاز دونوفان ميتشل.

ولم يكشف ديترويت السبت عن هوية اللاعب، قائلا في بيان أن نتيجة فحص أحد لاعبيه جاءت إيجابية بفيروس “كوفيد-19” الذي تسبب الأربعاء بتعليق الدوري لمدة ثلاثين يوما على أقل تقدير بحسب توقعات مفوض رابطة “أن بي أيه” آدم سيلفر.

وقال بيستونز في بيانه أن: “لاعبا من ديترويت بيستونز، حاليا تحت رعاية الطاقم الطبي للفريق وعزل نفسه منذ مساء الأربعاء، أصيب بفيروس كوفيد-19 بحسب الفحص الذي خضع له. النتيجة الأولية جاءت إيجابية في 14 آذار/مارس”.

#ICYMI: Pistons’ Christian Wood now third NBA player to have positive COVID-19 test.https://t.co/WmTF2jaflz

