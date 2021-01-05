إرث مارادونا يشمل منزلا في هافانا يضم العديد من مقتنياته

بوينوس آيرس – ترك أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو ماراونا إرثا كبيرا يشمل منزلا له في العاصمة الكوبية هافانا، به العديد من المتعلقات الخاصة بالنجم الذي وافته المنية في 25 نوفمبر/تشرين ثان 2020 عن عمر 60 عاما.

وأوضح المحامي الأرجنتيني ماوريسيو دي أليساندرو أن نجل الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو اتصل بمحامي مارادونا، ماتياس مورلا، لـ”تذكيره بأن فيدل كان قد أهدى له منزلا” في المنتجع الطبي “لا براديرا” حيث كان يعيش نجم نابولي الراحل.

وأشار دي أليساندرو، الذي يعد الممثل القانوني لمورلا “أخبره كذلك أن المنزل يضم عشرات الأغراض الخاصة بمارادونا”، وأنها “محفوظة” ويمكن حتى وضعها في “متحف”.

وتابع “هناك صور، رسائل من زعماء العالم، جدران مرسوة عليها مارادونا” وأخرى رسمها مارادونا عليها عبارة “فيدل، أحبك””.

وأكد دي أليساندرو “المنزل لم يلمسه أحد وهو متاح”، وهو ضمن الميراث الواسع الذي تركه مارادونا والذي لا يزال العديد منه مجهول بعد.

جدير بالذكر أن مارادونا أقام في كوبا لأربع سنوات في بداية القرن الحالي، للتعافي من مشكلات مع المخدرات.

– (إفي)