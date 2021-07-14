إرجاء إضراب عمال البلديات إلى الثامن من آب المقبل

فرح عطيات

عمان – أرجأ اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات (تحت التأسيس) إضراب العاملين في البلديات، الذي كآن مقررا تنفيذه الاحد المقبل، الى الثامن من شهر آب (اغسطس) القادم.

وتأتي هذه الخطوة، وفق بيان صادر عن الاتحاد اليوم،” تنفيذا لرغبة العاملين في قطاع البلديات الراغبين بالاستفادة من المكافآت، والعمل الإضافي خلال عطلة عيد الاضحى، ولاعطاء الوزاره مزيدا من الوقت لتحقيق مطالبهم “.

وتتمثل مطالب الاتحاد ” بتثبيت عمال المياومة، والغاء التكاليف في البلديات، وإعادتها حسب الأنظمة والقوانين، وبحث موضوع صندوق الإدخار ومنه مكافأة نهاية الخدمة”.

وحذر الاتحاد، في بيانه ذاته، انه “في حال لم تتحقق المطالب سيتم تنفيذ الاجراءات التصعيدية واستخدام الوسائل المتاحة حسب الدستور، للضغط باتجاه تنفيذ مطالبهم”.

وتأتي هذه الخطوة، وفق كتاب أرسله الاتحاد لوزير الإدارة المحلية نهاية الشهر الماضي، بعد أن تقدم موظفو البلديات بمطالب في أيلول (سبتمبر) 2019، وتحقق بعضها، في حين ينتظرون تحقيق ما تبقى منها، ووفق مدد زمنية كان اتفق عليها سابقا مع وزارة الإدارة المحلية.

وجاء في الكتاب، الذي حصلت “الغد” على نسخة منه، “لقد تفهمنا نحن كموظفي بلديات الأردن، الظروف التي أدت إلى تأخير تحقيق بعض المطالب، والتي تحتاج الى قنوات قانونية للسير بها، من بينها الجائحة التي اجتاحت البلاد والعالم أجمع، الإ أن فترة الانتظار قد طالت، ولم نعد