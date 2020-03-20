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إرجاء مهرجان كان السينمائي

منذ 4 ساعات
شعار مهرجان كان السينمائي لعام 2019
شعار مهرجان كان السينمائي لعام 2019

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باريس-أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي أمس أن الدورة الثالثة والسبعين لن تحصل كما كان مقررا بين 12 و23 أيار/مايو، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال بيان صادر عن منظمي المهرجان “لن يعقد مهرجان كان في التواريخ المحددة من 12 الى 23 أيار/مايو المقبل”، مشيرا الى أن هناك اقتراحات عدة قيد الدرس من أجل تأمين إجرائه “أبرزها مجرد إرجائه حتى نهاية حزيران/يونيو أو بداية تموز/يوليو 2020”.
وأضاف البيان “ما إن يسمح تطور الوضع الصحي الفرنسي والدولي لنا بتقييم الإمكانات الحقيقية، سنعلن قرارنا”.
وسيتخذ القرار بالتشاور مع الدولة وبلدية كان والسينمائيين.
كما عبر منظمو أكبر مهرجان سينمائي في العالم، عن تضامنهم مع المصابين بمرض كوفيد-19.( أ ف ب)

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