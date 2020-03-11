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إرجاء نهائي كأس الرابطة الفرنسية بسبب فيروس كورونا

منذ 3 ساعات

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باريس – أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء ان المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة التي كانت مقررة في الرابع من نيسان/أبريل، أرجئت الى موعد لاحق، في ظل الاجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأفادت الرابطة في بيان انه بعد التشاور مع طرفي المباراة باريس سان جرمان وليون وحاملي حقوق البث التلفزيوني والاتحاد الفرنسي للعبة “سيقوم مكتب الرابطة بتحديد موعد جديد في ظل تطور الوضع الصحي والمسار الأوروبي للناديين” المشاركين في مسابقة دوري أبطال أوروبا. – (أ ف ب)

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