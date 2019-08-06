إرحيل الغرايبة لـ”الغد”: خلفيتي الإسلامية لا تشكل عائقًا أمام الحقوق والحريات

هديل غبّون

عمّان – قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الجديد الدكتور إرحيل الغرايبة، إنه يتطلع إلى تدشين مرحلة جديدة في مجال حقوق الانسان ورفع مستوى الحقوق والحريات في البلاد، فيما قال إن خلفيته السياسية الاسلامية لا تشكل أي عائقا أمام ذلك.

وجاءت تصريحات الغرايبة لـ “الغد” الثلاثاء بعد صدور الإرادة الملكية السامية، بتعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، برئاسة الدكتور الغرايبة.

وأضاف الغرايبة أن مجلس الأمناء المعيّن سيعمل جاهدا على إضافة ما هو جديد على جهد الزملاء السابقين، بما يعزز مكانة الأردن كنموذج لحقوق الانسان والحريات بالتعاون مع كل الهيئات ذات العلاقة والمختصة ومراكز الدراسات في حقوق الانسان، داخليا وخارجيا.

وحول النقد الذي وجهه البعض له مسبقا حول تعيين رئيس مجلس أمناء للمركز قبل صدور الإرادة رسميا، لخلفيته الإسلامية، وتأثير ذلك على مناقشة بعض ملفات حقوق الانسان، قال الغرايبة :” نطمح أن نشهد صفحة جديدة في مسيرة عمل المركز ، وتشكيلة المركز تعكس ديباجة متنوعة كما أن منظومة عمل المركز الوطني وأهدافه الاساسية ، تستند إلى مبادىء تصون حقوق الانسان وهويتنا وتراثنا والاسلام العظيم، وأنا جئت متحصنا بالفكر الاسلامي وبالحقوق والحريات وهذا يكون إضافة، ومنتقدي ذلك يتعجلون بمواقفهم المسبقة.

وأكد الغرايبة أن عمل مجلس الأمناء يرتكز إلى قانون المركز الوطني لحقوق الانسان.

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