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إرحيل غرايبة رئيسا لـ”أمناء الوطني لحقوق الإنسان” – أسماء الأعضاء

منذ ساعتين

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عمان- الغد- صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان من الذوات المذكورين تاليا:

– سعادة الدكتور إرحيل الغرايبة رئيسا.

– معالي الدكتورة نسرين بركات عضوا.
– سعادة الدكتور محمد الطراونة عضوا.
– سعادة السيد نائل الكباريتي عضوا.
– سعادة الدكتور عبدالمنعم العودات عضوا.
– سعادة الدكتورة ريم أبو دلبوح عضوا.
– سعادة السيد أحمد عبد الرحمن الجمالية عضوا.
– سعادة الدكتور إبراهيم البدور عضوا.
– سعادة السيدة ديمه خليفات عضوا.
– سعادة السيد سائد كراجة عضوا.
– سعادة الدكتورة هديل عبدالعزيز عضوا.
– سعادة الدكتور سامي حوراني عضوا.
– سعادة الدكتور ليث نصراوين عضوا.
– سعادة الدكتورة وفاء الخضرا عضوا.
– سعادة السيدة بشرى أبو شحوت عضوا.
– سعادة الدكتور محمد عبدالحميد القضاة عضوا.
– سعادة السيدة آسيا ياغي عضوا.
– سعادة الأب نبيل حداد عضوا.
– سعادة السيدة بسمة يوسف العواملة عضوا.
– سعادة السيد فتحي الجغبير عضوا.
– سعادة السيد خلدون فهد النسور عضوا.

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