إردوغان يظهر للمرة الأولى بعد وعكته الصحية

ظهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمرة الأولى بعد وعكته الصحية شخصياً، اليوم (السبت)، في إسطنبول، وفق صور بثتها محطات التلفزيون.

وتحدث إردوغان البالغ 69 عاما والذي أصيب بفيروس معوي وفقا لمحيطه، على مدى أربعة أيام عبر الفيديو ما أثار تساؤلات حول وضعه الصحي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في 14 مايو (أيار).

وبدأ إردوغان زيارة لمعرض «تكنوفست» للطيران في مطار أتاتورك السابق في إسطنبول، وهو معرض تقدمه تركيا على أنه «الأكبر في العالم» والذي يسمح للصناعة العسكرية التركية بعرض مسيّراتها وطائراتها.

وبحسب البرنامج الرسمي، يفترض أن يشارك إردوغان في وقت لاحق السبت في اجتماع انتخابي في إزمير في غرب تركيا.

ويتوقع أيضا أن يزور الأحد العاصمة أنقرة، قبل أسبوعين بالضبط من الجولة الأولى من التصويت، لاستئناف حملته الانتخابية بعد قطعها أربعة أيام هذا الأسبوع بسبب الوعكة الصحية.

وتحدث إردوغان البالغ 69 عاماً والذي أصيب بفيروس معوي وفقاً لمحيطه، على مدى أربعة أيام عبر الفيديو، ما أثار تساؤلات حول وضعه الصحي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية في 14 مايو (أيار).

وكان الرئيس التركي قد علق أنشطة حملته الانتخابية، قبل 15 يوماً من الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تبدو حامية، بعد أن أعلنت الرئاسة التركية إصابته بفيروس معوي.

وألغى إردوغان الذي يتولى السلطة منذ 20 عاماً كل التزاماته منذ مساء (الثلاثاء)، وبينها حدث كان منتظراً بشدة، وهو تدشين أول محطة نووية في تركيا. واضطر للتحدث عبر رابط فيديو في مناسبة افتتاح محطة «أكويو» في جنوب البلاد وبدت عليه علامات التعب، في أول ظهور على التلفزيون في بث مباشر منذ نحو 48 ساعة.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين كوجا، بعد ظهر (الخميس)، أن إردوغان مصاب بالتهاب المعدة والأمعاء. وقال: «هو في وضع جيد. آثار الالتهاب المعوي تراجعت. سيستأنف برنامجه في أسرع وقت ممكن»، إلا أن هذه الوعكة لا تأتي في الوقت المناسب بالنسبة لرئيس البلاد، وخصوصاً أن 3.4 مليون تركي سجّلوا أسماءهم للمشاركة في عملية الاقتراع خارج البلاد، بدأوا (الخميس) الإدلاء بأصواتهم.

وإردوغان الذي يتولى السلطة منذ 2003 أولاً كرئيس للوزراء، ومن ثم كرئيس، يواجه معارضة شكلت جبهة موحدة تضعها في موقع جيد على ما تظهر نتائج استطلاعات عدة للرأي.