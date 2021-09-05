إرسال طائرة مساعدات طبية أردنية خامسة إلى لبنان

عمان- أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، طائرة مساعدات طبية خامسة إلى الشعب اللبناني الشقيق، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.

وتحمل الطائرة أدوية ومستلزمات طبية، حيث سيتم ايصالها إلى الجهات المعنية في لبنان الشقيق، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في ظل الظروف التي يمر بها. وكانت الهيئة أرسلت منذ بداية الأزمة التي يعاني منها الشعب اللبناني بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، أربع طائرات مساعدات حملت مواد طبية وأدوية ومواد غذائية.

بترا