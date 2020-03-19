إرشادات للحفاظ على أمن المعلومات للعاملين عن بعد من المنازل

عمان- دعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الموظفين الذين يؤدون اعمالهم عن بعد من المنازل في ظل الظروف الحالية نتيجة اجراءات الحكومة للتعامل مع فيروس كورونا، الى اتباع بعض الارشادات للحفاظ على أمن المعلومات وسلامة البيانات.

وتتضمن الارشادات استخدام الأجهزة المعتمدة من قبل المؤسسة فقط، وعدم استخدام أجهزة شخصية بدون موافقة مسبقة من أصحابها، وعدم ترك الآخرين يستخدمون الاجهزة الخاصة بالعمل بمن فيهم أفراد العائلة او الأصدقاء أو الضيوف.

كما دعت الى المحافظة على الاجهزة من الفقدان أو السرقة، والمحافظة على أمن الاجهزة من خلال استخدام كلمات مرور معقدة أو من خلال سمة حيوية مثل بصمة الإصبع للحسابات، والتأكد من استخدام كلمات مرور قوية لقفل الشاشة ويفضل كذلك استخدام المصادقة الثنائية للوصول إلى الحسابات والخدمات.

واكدت على وجوب حماية الاجهزه بتحديث نظام التشغيل والتطبيقات بإنتظام وعدم تعطيل أي حماية امنية تم تثبيتها عليها مثل برامج مكافحة الفيروسات وجدار الحماية.

واكدت على الحذر من رسائل التصيد التي يستخدمها المجرمون بهدف الإحتيال وسرقة المعلومات الحساسة ليصل الامر لمنع صاحب الحساب من الوصول اليها بغرض الإبتزاز والتي قد تصيب أيضا الاجهزة ببرمجيات خبيثة. (بترا)

ودعت الى تجنب فتح الروابط ومرفقات البريد الإلكتروني المشبوهة التي تصل من مصادر مجهولة.