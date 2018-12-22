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إرشادات من إدارة السير للقيادة في الضباب

منذ 1 ساعة
ضباب
ضباب

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عمان- الغد- نشرت إدارة السير المركزية، اليوم السبت، عبر حسابها الرسمي في موقع “فيسبوك”، إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الضباب.

وجاءت الإرشادات كالتالي:

1- شغّل الأنوار العاديّة “المنخفضة”، أو استخدم مصابيح الضباب إذا كانت سيارتك مجهزة بها.

2- خفف السرعة أثناء القيادة.

3- تحلّى بالصبر وتجنب تجاوز المركبات الأخرى أو تغيير المسرب بشكل مفاجئ.

4- استخدم اشارات سيّارتك الضوئيّة للانعطاف (السائقون يتبعون عادة أنوار المركبة التي أمامهم أثناء القيادة في الضباب).

5- لا تستخدم ما قد يلهيك او يشتت انتباهك في السيارة، كاستخدام الهاتف.

6- استخدم حافة الطريق أو خطوط الطريق كدليلك المرشد.

7- استخدم المسّاحات ومزيل التكثّف، وحافظ على نظافة الزجاج الأمامي والمصابيح.

8- لا تتوقّف على طريق سريع أو مزدحم.

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