إرشادات وقائية من الدفاع المدني خلال موجة الحر

عمان- الغد- دعت إدارة الإعلام في الدفاع المدني لاتباع الإرشادات الوقائية خلال موجة الحر السائدة، بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تفادياً لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة والابتعاد عن ارتداء الملابس الداكنة.

واكدت اهمية ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات واخذ قسط من الراحة وخصوصاً الأشخاص العاملين في القطاعات الإنشائية أو الزراعية ومربي المواشي الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة وبخاصة في منطقة الأغوار والعقبة.

وطالبت بتجنب السباحة العشوائية في الأماكن غير المخصصة للسباحة كالسدود والبرك الزراعية وقنوات المياه الجارية، مشددة على ضرورة تجنب إشعال النار في مناطق الأعشاب الجافة والأشجار الحرجية درءا لنشوب الحرائق.

ودعت إلى مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالخروج من المنزل في الأجواء الحارة.

ونبهت إلى عدم تحميل الاباريز الكهربائية أكثر من طاقتها بتشغيل مكيفات الهواء والمراوح وغيرها على إبريز واحد، والاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.-(بترا)