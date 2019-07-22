“إرنست ويونغ” الراعي البلاتيني لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين



​دبي- أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين عن تعيين شركة “إرنست ويونغ” (EY) راعياً بلاتينياً وشريكاً في الابتكار للمؤتمر الذي ينعقد في أبوظبي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، خلال الفترة من 9 إلى 12 أيلول (سبتمبر) المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتطرح “إرنست ويونغ” بصفتها الراعي البلاتيني والشريك الرسمي للابتكار خلال المؤتمر، مجموعة من الحلول المهمة لقضايا الطاقة؛ حيث تستعرض عدداً من المشاريع والمبادرات المبتكرة، وتقدم حلولا واقعية وملموسة للمعوقات التي تواجه القطاع، وبذلك تساعد المندوبين المشاركين على معرفة توجهات السوق المستقبلية وتحديد فرص الاستثمار وتطبيق الأفكار والمقترحات الإبداعية واعتماد أفضل الدراسات والبحوث العلمية والتقنيات الحديثة في عملياتها وخدماتها كافة. لطالما كانت شركة “إرنست ويونغ” من الداعمين لمجلس الطاقة العالمي، ومن أبرز الأعضاء الرئيسيين ضمن الشبكة العالمية التابعة للمجلس. وفي 2012، أضحت “إرنست ويونغ” شريكا عالميا تبعا لانضمامها إلى مجموعة من المنظمات الرائدة التي تتعاون مع المجلس بشكل وثيق في سبيل إنجاز المهمة الملقاة على عاتقها والتي تتمثل بالتشجيع على التزود بالطاقة المستدامة واستخدامها لتحقيق الفائدة للجميع على أوسع نطاق. وفي هذا العام أضحت “إرنست ويونغ” شريك الابتكار، لتعزز بذلك دعمها للمؤتمر.