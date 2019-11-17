إرنست ويونغ “EY” الأردن تكشف عن أسماء المرشحين النهائيين لجائزة “الواعد لريادة الأعمال”

عمّان – الغد – كشفت إرنست ويونغ “EY” الأردن عن أسماء المرشحين النهائيين الذين تأهلوا لجائزة “رواد الأعمال” للعام 2019، عن فئة “الواعد لريادة الأعمال”، والتي تقام سنوياً في المملكة تحت الرعاية الملكية السامية. وتميّز رواد الأعمال الثمانية الذين يمثلون ست شركات بالمهارات القيادية والرؤية الثاقبة ضمن قطاعاتهم، كما أسهموا بصورة فاعلة في تعزيز مشهد الأعمال المحلي والوضع الاجتماعي والاقتصادي.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين ضمن فئة “الواعد لريادة الأعمال” لهذا العام كلاً من رامي القواسمي ومحمد جبر من شركة “موضوع Mawdoo3″، وساري سليمانيين من تطبيق “عون Aoun” لخدمات الصيانة المنزلية، ويحيى عقل من شركة “أوميت Aumet”، وقيس حسن من شركة “أرابوت arabot”، ومنذر الفاهوم وجلال مصاروة من مدرسة “أكاديمية عمّان Amman Academy”، وأحمد أبو مور من شركة “لِوَا liwwa”.

وسيتم تقييم المرشحين النهائيين من قبل لجنة تحكيم مستقلة بناءً على ستة معايير هي: روح الريادة، والقيمة المقدّمة، والتوجه الاستراتيجي، والأثر على الصعيدين المحلي والعالمي، والابتكار، والنزاهة الشخصية/القيادة المدفوعة بتحقيق الأهداف.

وتحتفي جائزة “رواد الأعمال”، التي تقام للعام التاسع على التوالي في الأردن، بالإنجازات التي حققها رواد الأعمال البارزين ضمن أعمالهم الناجحة. وسيتم الإعلان عن الفائزين ضمن فئتي “ريادي العام” و”الواعد لريادة الأعمال” خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام خلال شهر كانون الأول 2019. وسيحظى الفائز بجائزة “ريادي العام” بفرصة تمثيل المملكة في الحفل المرموق لجائزة “روّاد الأعمال العالمية”، الذي ستستضيفه مدينة مونتِ كارلو في شهر حزيران من عام 2020.

وعلّق وضّاح برقاوي، الشريك المسؤول في “EY” الأردن والعراق وسوريا وفلسطين وليبيا، والمسؤول عن جائزة “رواد الأعمال” في”EY” الأردن قائلاً: “الابتكار والإبداع والإصرار هي قيم مهمة تسعى “EY” لتعزيزها على الدوام. ومن خلال جائزة “رواد الأعمال”، نحرص على تقدير روّاد الأعمال البارزين في مجتمعاتنا، وتشجيعهم على التفوق بصورة أكبر، إلى جانب إلهام الآخرين لتحدي أنفسهم والوصول إلى أقصى إمكاناتهم”. وأضاف: “ونحن نواصل مسيرتنا في تقديم مفهوم الريادة بصورة جديدة على مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، أود أن أنتهز هذه الفرصة لتهنئة المرشحين النهائيين، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح”.

وتعدّ جائزة “رواد الأعمال” جائزة الأعمال الأهم على مستوى العالم، حيث تسهم في إحداث تغيير ملموس من خلال تشجيع أنشطة الريادة بين الأفراد الذين يتحلون بالإمكانيات والقدرات المطلوبة، وتكريم إسهامات أولئك الذين يشكلون مصدر إلهام للآخرين برؤيتهم الثاقبة وروحهم القيادية وإنجازاتهم البارزة. وبوصفها الجائزة العالمية الأولى والوحيدة من نوعها، تحتفي الجائزة التي انطلقت منذ 33 عاماً، برواد الأعمال الذين يطوّرون ويقودون شركات ناجحة وديناميكية ومتنامية في أكثر من 145 مدينة واقعة في 60 بلداً حول العالم، وتكرّمهم عبر منحهم جوائز محلية وإقليمية وعالمية.