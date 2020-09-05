إزاحة للحركة المرورية لمقطع من شارع الهاشمي يوم الاثنين

عمان- تباشر أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير اعتباراً من بعد غد الاثنين، إجراء إزاحة للحركة المرورية لمقطع من شارع الهاشمي، للاتجاه القادم من شارع قريش والممتد من مبنى منطقة المدينة ولغاية إشارة مجمع رغدان السياحي.

وقال مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري في بيان اليوم السبت، إن هذه الأعمال تأتي استكمالاً لمشروع إنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار ضمن مرحلة وسط البلد، وسيتم توفير وسائل السلامة المرورية بالموقع مع تواجد كوادر السير وأعوان المرور.-(بترا)