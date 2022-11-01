إزالة اعتداء على خط رئيسي في جنوب عمان

أزالت وزارة المياه والري، خلال حملة أمنية نفذتها بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اعتداءات على خط مياه رئيسي يسحب المياه يوميا بطريقة مخالفة لتزويد برك وصهاريج مياه في منطقة منجا/ جنوب عمان.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه جرى فصل الخط، واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة، وجار حاليا استكمال التحقيق لضبط المعتدين، وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وقالت الوزارة إن القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة، مؤكدة أنها ستواصل إجراءاتها الهادفة لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة.