إزالة 185 حظيرة مخالفة لبيع الأضاحي في عمّان

عمان – الغد- قامت دائرة ضبط البيع العشوائي بإزالة 185 حظيرة مخالفة لبيع الأضاحي في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الأيام الأربعة الماضية.

وقال مدير الدائرة المهندس أحمد العبداللات، ان الإجراءات المتبعة تهدف إلى منع المخالفة والالتزام بالمواقع المحددة دون مصادرة الأضاحي، مشيرا الى الجهود الكبيرة التي تبذل بالتعاون مع مديريتي الأمن العام والدرك ودائرة الرقابة الصحية ومديريات المناطق في ظل إصرار البعض على المخالفة والتكرار في ذات الموقع .

وكانت الأمانة، خصصت ضمن مشروع الأضاحي للعام الحالي 12 فرقة، إضافة للفرق في المناطق التابعة لها موزعة على الفترات الصباحية والمسائية والليلية، للعمل على متابعة وإزالة أية حظائر مخالفة من شوارع وأحياء عمان بالتعاون مع دائرتي الرقابة الصحية والضبط والبيع العشوائي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حسب الأصول .

كما أعلنت عن تحديد 12 موقعا لبيع وذبح الأضاحي داخل حدود العاصمة أخذت بالاعتبار التسهيل والتيسير على المواطنين، وبعدها عن التجمعات السكنية وسهولة الوصول إليها مع تأمين مواقف للسيارات، وتوفير جميع الكوادر اللازمة لضمان تحقيق العدالة والمساواة وتقديم الخدمة الأفضل والسلامة العامة للجميع .

وجاءت المواقع على النحو التالي :- منطقة بسمان في موقع عين غزال بالقرب من مشتل الأمانة نهاية شارع البطحاء، ومنطقة شفا بدران في شارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران والمقبرة القديمة، ومناطق زهران وبدر والمقابلين في المساحة الواقعة على شارع الأمير حسين، ومنطقة خريبة السوق على شارع الستين مقابل المتصرفية، وفي منطقة وادي السير في حي الظهير على شارع نالتشك، وفي منطقة القويسمة على شارع الجسور العشرة ( شارع الشعائر) ، وفي منطقة النصر على شارع الحزام الدائري قرب جسر الصالحية، ومنطقة طارق على شارع النهضة بجانب مدارس عبداللطيف عابدين، وفي منطقة مرج الحمام في الساحة الواقعة ضمن القرية الملكية من الجهة الغربية، ومنطقة ماركا على شارع الملك عبدالله الاول ــــ مقابل مستودعات الجيش ، وفي منطقة صويلح على شارع رفاعة الانصاري ــــ خلف مواقف سيارات قسم حماية البيئة، وفي منطقة أحد بموقع المسلخ- الماضونة سوق الحلال .